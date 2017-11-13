12 مولودًا كل ساعة في سلطنة عمان

أظهرت إحصاءات حكومية ارتفاع عدد السكان في سلطنة عمان، بمقدار 94 ألفًا و686 شخصًا منذ بداية العام الجاري حتى الجمعة الماضي، أي بمعدل حوالي 305 مواليد يوميًا، و12 مولودًا كل ساعة تقريبًا.

وبلغ إجمالي عدد سكان السلطنة، الجمعة الماضي، 4644341 مقابل 4549655 في بداية عام 2017، أي بزيادة بلغت نحو 2.1% بحسب تقرير المركز الوطني للإحصاءات والمعلومات.

وجاء حوالي ثلثي الزيادة من المواطنين العمانيين، إذ بلغت نسبتها 2.7% ووصلت إلى 67400 شخص، فيما بلغ معدل النمو في الوافدين الأجانب نحو 1.01% بزيادة وصلت إلى 27286 شخصًا.

وبينت الإحصائيات أن عدد العمانيين بلغ 2535718 يوم الجمعة الماضي بنسبة 54.6% من إجمالي عدد السكان، فيما بلغ عدد الوافدين -ومعظمهم آسيويون- 2108543، بنسبة حوالي 45.4%، بعد أن كانت تزيد عن النصف قبل عشرة أعوام.

وعلى غرار دول الخليج الأخرى، تسعى السلطنة إلى التقليل من الاعتماد على الوافدين، عبر توفير حوافز للمواطنين لشغل الوظائف وفرض قيود على إقامة وعمل الأجانب.

وتحتل سلطنة عمان، المركز الثالث في دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة لعدد السكان، بعد السعودية والإمارات، فيما تأتي الكويت وقطر والبحرين في المراكز الرابع والخامس والسادس على التوالي.

وتصنف السلطنة، التي تنتج نحو مليون برميل من النفط يوميًا، على أنها دولة متوسطة الدخل إذ بلغ معدل الدخل الفردي نسبة للناتج المحلي الإجمالي، حوالي 15 ألف دولار العام الماضي.