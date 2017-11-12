تداول مقطع من أغنية “قولوا لقطر” في أحد شوارع قطر‎

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو صوّره أحد الأشخاص خلال تجوله بسيارة على أنغام أغنية “قولوا لقطر“.

وقال أحد المغردين الذين تداولوا الفيديو المذكور: “أغنية قولوا لقطر تصدح في عقر دارهم”، مع الإشارة إلى أن مصور الفيديو كان يسير في مدينة “الدفنة” شمال العاصمة القطرية الدوحة.

وكان مصور الفيديو يسير إلى جوار أحد الأبراج الذي وضع عليه صورة ضخمة لأمير قطر تميم بن حمد.

يشار إلى أن أغنية “قولوا لقطر” من كلمات الشاعر الإماراتي علي الخوار، ومن ألحان فايز السعيد.

وشارك في أداء الأغنية كل من حسين الجسمي، ميحد حمد، عيضه المنهالي، حمد العامري، فايز السعيد، علي بن محمد، أحمد الهرمي، فؤاد عبدالواحد.

وترسل الأغنية رسالة تحذيرية لقطر بالكف عمّا تقوم به من أجل زعزعة الاستقرار في المنطقة ودعم “الإرهاب” وجماعاته.