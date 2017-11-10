سجين مصري يحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في القانون الجنائي (صور)

استطاع سجين مصري تخرج من كلية الحقوق أن يحصل على شهادتي الماجستير ثم الدكتوراه في القانون الجنائي، وذلك خلال سنوات حبسه الماضية التي بدأت عام 2004، ليحصل على درجة الدكتوراه بعد السماح له بالمناقشة من قبل وزارة الداخلية.

وقد وافق اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، على الطلب المقدم من السجين محمد الشناوي، “المحبوس في سجن برج العرب” بمحافظة الإسكندرية، للسماح له بمناقشة رسالة الدكتوراه داخل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، حيث تمت تلبية طلبه وتمكن من المناقشة والحصول على الدرجة العلمية.

وقام قطاع السجون بالتنسيق مع جامعة الإسكندرية لتحديد، أمس الخميس، لمناقشة الرسالة المقدمة من النزيل، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكينه من حضور المناقشة بمقر كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، والتي نالها بتقدير “جيد جداً”، وذلك بعد أن قام قطاع السجون بتوفير كافة التسهيلات والرعاية منذ بداية حبس المذكور في عام 2004، حيث حصل من قبل على درجة الماجستير من داخل محبسه أيضًا.