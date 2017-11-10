مسلمون يصلّون في الشارع احتجاجًا على إغلاق أحد المساجد بفرنسا (صور وفيديو)

تجمع عدد من المسلمين في فرنسا اليوم الجمعة كما هو الحال منذ آذار/مارس الفائت كل جمعة للصلاة في شارع شمال باريس بضاحية كليشي، احتجاجًا على إغلاق مسجد محلي كان في بناء تملكه الحكومة.

وكان قرابة ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف مسلم يصلون يوميًا في المسجد السابق الذي كانت تديره رابطة اتحاد مسلمي كليشي قبل أن يستعيد مكتب عمدة البلدة البناية ويحولها إلى مكتبة.

وحاول نحو 100 عضو في البرلمان الفرنسي الجمعة من أصحاب التوجهات اليمينية إعاقة مسلمين من إقامة الصلاة، داعين الحكومة لحظر ما يعتبرونه استخدامًا غير مقبول للأماكن العامة.

???? #Clichy

Face aux prières de rue hebdomadaire et qui sont interdites en passant, des élus manifestent et chantent la #Marseillaise ???????? pic.twitter.com/UzGKpY5QmG — ???? Raphaël ???????? (@Raph_Patriote) November 10, 2017

واعترض النواب، الذين قادتهم رئيسة المجلس الإقليمي لمنطقة “إيل دو فرانس” فاليري بيكريس، تجمعًا لنحو 200 رجل كانوا يؤدون صلاة الجمعة في الشارع، مردّدين النشيد الوطني الفرنسي في ضاحية كليشي.

#Clichy, 2 rangées de gendarmes sont déployées pour sécuriser une nouvelle prière de rue musulmane illégale. pic.twitter.com/4ZDK6tB8HU — ????✨CESTMOI✨ن ????™️ (@_Math_D69) November 10, 2017

وقالت بيكريس:”لا يمكن الاستيلاء على المجال العام بهذه الطريقة”، فيما وقف بجوارها عمدة كليشي اليميني “ريمي موزو” الذي ارتدى -كبقية النواب- وشاحًا يحمل الألوان الوطنية: الأزرق، والأبيض، والأحمر.

وقال “موزو” للصحافيين إن على وزير الداخلية “حظر الصلاة في الشارع”، وتابع:”أنا مسؤول عن ضمان الهدوء والحرية للجميع في البلدة”.

وأوضح “موزو” أنه تمت دعوة مسلمي البلدة للصلاة في مسجد جديد قريب، مساحته نحو 1500 متر مربع، لكن العديد منهم رفضوا الصلاة فيه.

???? #Clichy

Face aux prières de rue hebdomadaire et qui sont interdites en passant, des élus manifestent et chantent la #Marseillaise ???????? pic.twitter.com/UzGKpY5QmG — ???? Raphaël ???????? (@Raph_Patriote) November 10, 2017

وقال عبد القادر، أحد سكان كليشي الذين صلوا في الشارع الجمعة، لوكالة “فرانس برس” إنه يودُّ الصلاة في مكان “كريم” كما هو متاح للمسيحيين واليهود في فرنسا، مشيرًا إلى أنه ليس هنالك أحد يحب الصلاة في الشارع محاطًا بقوات الأمن كل جمعة.

وانتقد نواب البرلمان الذين ردّدوا النشيد الوطني خلال مسيرتهم الاحتجاجية.

وقال:”لقد كانوا ينشدون المارسيلياز أمامنا وكأنهم يقذفوننا به، نحن فرنسيون أيضًا، تحيا فرنسا”.

Le recul de la République à #Clichy, où les élus sont obligés de chanter la Marseillaise pour couvrir les prières de rue, devant des forces de l’ordre impassibles.

Vos élus @FN_IDF étaient présents !#PrièresDeRueÇaSuffit pic.twitter.com/n71DtMNuoq — Aurélien Legrand (@Au_Legrand) November 10, 2017

Bravo aux courageux élus et citoyens mobilisés à #Clichy contre les prières de rues ! #PrièresDeRueCaSuffit pic.twitter.com/UtTbanxCd8 — Damien Rieu (@DamienRieu) November 10, 2017

ويعيش في فرنسا أكبر عدد من المسلمين في أوروبا، يقدر بنحو خمسة ملايين مسلم، ومثَّل القلق من تحدي الإسلام للقوانين العلمانية الصارمة في فرنسا نقاشًا رئيسًا في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت العام الحالي.

Stop à la soumission de nos dirigeants face à ces agissements islamistes que les Français n'ont pas à subir, ici, chez eux ! A #Clichy, comme ailleurs, les #PrièresDeRueÇaSuffit ! pic.twitter.com/0wSSgUNUxs — Gilles Pennelle (@GillesPennelle) November 10, 2017

ويشكو قادة المسلمين في فرنسا من عدم إتاحة مساحات كافية لهم لأداء الصلاة، مع استمرار الجدل حول بناء مساجد جديدة، المسألة التي ينظر إليها حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف على وجه الخصوص بعدائية.

وفي العام 2011، قارنت مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية مشهد صلاة المسلمين في الشارع بالاحتلال النازي لفرنسا خلال الحرب العالمية الثانية، ما أدى إلى محاكمتها بتهم التحريض على الكراهية، لكنها بُرّئت من التهم الموجهة إليها.