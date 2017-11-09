اقتراح بإنشاء وزارة للابتكار يثير الجدل في مصر‎

أثار اقتراح باستحداث وزارة للابتكار في مصر، جدلاً بين الحاجة لهذا الإطار المؤسسي، وبين من يرونها زيادة في أجسام الدولة التي تحمّل الميزانية العامة أعباءً إضافيةً.

وكان المهندس أحمد عادل أحد رائدي الأعمال، اقترح بمنتدى شباب العالم خلال جلسة ريادة الأعمال والابتكار، استحداث وزارة للابتكار، حيث تبنّى عدد من أعضاء لجنة التعليم الاقتراح، مؤكدين أن بلادهم بحاجة لتلك الوزارة للاهتمام بالابتكار والبحث العلمي، فيما رفض البعض الفكرة معللين بأن المقترح عبارة عن بدعة وإهدار لموارد الدولة، وأن وزارة التعليم والبحث العلمي هي المعنية بالاهتمام بالبحث العلمي.

وقال مقدم المقترح: “لا يعلم البعض أن هناك وزارة للابتكار في بريطانيا، هي وزارة الأعمال والابتكار والمهارات (BIS) هي وزارة في حكومة المملكة المتحدة تم إنشاؤها في الـ 5 من يونيو 2009 من خلال اندماج وزارة الابتكار والجامعات والمهارات (DIUS) ووزارة الأعمال والمشاريع والإصلاح التنظيمي”.

وتابع: “في مصر هناك دمج وانفصال متكرر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ليبقى البحث العلمي على الهامش، وهناك 14 مركزًا بحثيًا في مصر بمختلف الجامعات يقومون بعمل البحوث العلمية نفسها؛ فيضيع المجهود هباءً، والمقترح الذي طرحه المهندس أحمد عادل خلال المنتدى من المعتقد أن يلقى اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية التي تستمع دائمًا لصوت الشباب”.

وأكد أنه حال استحداث تلك الوزارة على الطريقة الصحيحة فحينها سنجد آلاف النماذج لأحمد زويل في مصر، دون الحاجة إلى الهجرة وسنجد نماذج لعالمنا الكبير مجدي يعقوب، وفاروق الباز وغيرهما من رموز العلم المصريين.

وأشاد النائب هاني أباظة وكيل لجنة التعليم بالبرلمان بمقترح إنشاء وزارة للابتكار، لافتا إلى أن بلاده في حاجة للاهتمام بالابتكار والبحث العلمي، مؤكدًا أنهم أساس نهضة أي مجتمع.

وأضاف أباظة لـ “إرم نيوز” أنه لا يمانع من إنشاء تلك الوزارة، وأن البرلمان سيبحث إنشاءها خلال الاجتماعات القادمة، كما أن اللجنة ستبحث تطوير إستراتيجية البحث العلمي، والعمل على إيجاد مؤسسة تربط المبتكرين حتى يكون هناك اهتمام بهم.

وأشار أباظة إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتماماً كبيرًا بالمبتكرين الشباب، والذين يعتبرهم العمود الفقري للمجتمع خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن ذلك يظهر -حاليًا- فى منتديات الشباب التي يعقدها باستمرار.

وقال النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم بالبرلمان لإرم نيوز، إنه يؤيد إنشاء وزارة للابتكار، مؤكدًا أن هناك الكثير من المبتكرين يعانون من الإهمال المستمر في بلاده، وأن هناك اتجاهًا للاعتماد على الشباب خلال المرحلة المقبلة.

فيما قال النائب سمير غطاس عضو لجنة التعليم بالبرلمان المصري، إن إنشاء وزراة للابتكار “بدعة”، كما أن هناك وزراة متواجدة حاليًا تسمى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دورها غير مفعل.

وأضاف غطاس لـ “إرم نيوز” أن مصر لديها تضخم في الوزارات بخلاف القيادات والمحافظين، لافتًا إلى أن تضخم عدد الوزراء يأكل جزءًا ضخمًا من موازنة الدولة، كما أن دولة اليابان التي يوجد بها أهم المبتكرين لديها 17 وزارة فقط وليس لديها وزارة للابتكار، موضحا أن وزارة الابتكارات هي جزء أصيل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وطرح البرلماني تساؤلات بشأن ماهية تلك الوزارة وأدورها ووظيفتها، قائلاً: “إذا كانت وزراة التعليم والبحث العلمي مقصرة في دورها يجب تغيير سياستها أو تغيير الوزير، لكن لا داعي لإنشاء وزراة جديدة تكون عبئًا بيروقراطيًا جديدًا بموازنة جديدة.