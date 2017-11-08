البابا فرنسيس ينتقد رجال الدين الذين يلتقطون الصور بهواتفهم أثناء القداس

انتقد البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، القساوسة والأساقفة الذين يلتقطون الصور بهواتفهم المحمولة أثناء القداس، وقال إن عليهم بدلاً من ذلك التركيز على أنهم بين يدي الرب.

وقال البابا أمام عشرات الآلاف من الأشخاص، خلال عظته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس:”القسيس يقول للناس توجهوا بقلوبكم إلى السماء، ولا يقول ارفعوا هواتفكم المحمولة لتلتقطوا الصور”.

ووصف البابا فرنسيس، في تعليقات مرتجلة استخدام الهواتف المحمولة أثناء القداس أنه “أمر مكروه للغاية”. وأضاف:”يحزنني بشدة عندما أشهد قداساً… وأرى كثيرين يرفعون هواتفهم المحمولة، ليس فقط من جانب المصلين، لكن أيضاً من جانب قساوسة، بل وأساقفة”.

وتابع قائلاً، وسط ضحك وتصفيق الحضور:”القداس ليس استعراضاً… لذا تذكروا أنه لا هواتف محمولة”.

وعادة ما يحث البابا المصلين على أن يكونوا أكثر قرباً من الرب والقساوسة والأساقفة على أن يكونوا أكثر تواضعاً.