وصول جثمان الأمير الراحل منصور بن مقرن إلى الرياض (صورة)

وصل جثمان الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة عسير، اليوم الإثنين، إلى الرياض، وكان والده الأمير مقرن بن عبدالعزيز في مقدمة مستقبليه.

وتوفي الأمير منصور وعدد من المسؤولين السعوديين في إمارة عسير، في أعقاب سقوط الطائرة المروحية التي كانت تقلهم في جولة تفقدية مساء الأحد.

وستؤدى صلاة الجنازة على الأمير الراحل يوم غد الثلاثاء بعد صلاة العصر في جامع “الإمام تركي بن عبدالله” بمدينة الرياض، بحسب بيان الديوان الملكي السعودي.

وعثرت فرق الدفاع المدني السعودية، في وقت مبكر من اليوم الإثنين، على حطام الطائرة المروحية التي كانت تقل الأمير والمسؤولين السعوديين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية قوله إن الجهات المختصة عثرت على حطام الطائرة في محيط “محمية ريدة” قرب مدينة أبها بمنطقة عسير.

وسقطت الطائرة العمودية مساء الأحد خلال عودة الأمير منصور وعدد من المسؤولين في إمارة منطقة عسير من جولة تفقدية في محافظة “البرك” التابعة لمنطقة عسير.