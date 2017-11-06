بالفيديو ..قصيدة تجبر السيسي على الاعتذار من شاب مصري

هزّ شاب مصري كفيف مشاعر الرئيس عبد الفتاح السيسي والحضور في منتدى شباب العالم، عندما تحدث بلغة الشعر عن معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة من طريقة التعامل معهم أثناء مساعدتهم في عبور الطرق أو قضاء احتياجاتهم.

ورفض الشاب المصري وصف الفئة التي ينتمي إليها بأصحاب الاحتياجات الخاصة، وطالب بتغييرها إلى عبارة “أصحاب القدرات الخاصة.”

وقال الشاب: “أنا من أصحاب القدرات البصرية الخاصة، وليس الاحتياجات الخاصة، ومطلوب من وزارة الثقافة عمل ندوة لكيفية التعامل مع ذوي القدرات الخاصة، الشعب لازم يكون عنده وعي ولا يشعر الكفيف أنه عاجز أو أنه لا يقدر على السير كفى تحطيم المعنويات، المكفوفين بخير الدكتور طه حسين والموسيقار عمار الشريعي خطوط حمراء”.

ووجه الشاب رسالة من المكفوفين إلى الرئيس السيسي على شكل قصيدة قصيرة بعنوان “لكن بلاش كلمة عاجز”، حيث ألقى الشاب قصيدته التي أكد فيها على وصف أصحاب الاحتياجات الخاصة بمتحدي الإعاقة وليس وصف كل منهم بأنه عاجز، ليصفق الحضور للشاب.

وعقب مداخلة أخرى من شاب أفريقي من نيجيريا، عقب الرئيس المصري على المداخلتين قائلاً: “لو نحن في أفريقيا قدرنا نعمل شبكة طرق وسكة حديد تتغير القارة في خلال 10 سنوات لمستوى لم نكن لنحلم به”.

وردًا على الشاب المصري الكفيف، وعد الرئيس السيسي بعقد مؤتمر لذوي الاحتياجات الخاصة، كما قدم اعتذاره للشاب قائلاً: “هنعمل مؤتمر لذوي الاحتياجات الخاصة.. وأقول للشاب أحمد متزعلش.. وإن كان اعتذاري لكم يبقى مناسب.. أنا بعتذر لكم”.