طالبتان في سلطنة عمان تثيران الجدل برقصة “الداب” لحظة التخرج (فيديو)

كسرت طالبتان عُمانيتان الطرق التقليدية في التعبير عن فرحة التخرج من الجامعة، حيث تعمدتا أثناء تسلم الشهادة أداء رقصة الداب.

وكانت جامعة السلطان قابوس في عُمان، أمس الأحد، قد احتفلت بتخريج الدفعة الـ28 من طلبتها ،البالغ عددهم 3227 خريجًا وخريجة.

وأثار تصرف الطالبتين جدلًا في السلطنة، فمنهم من رفض تصرف الفتاتين ،واعتبره إساءة وإهانة للعلم وسلوكًا دخيلًا على المجتمع، ومنهم من رأى أنه حرية شخصية ،ومن حق الطالبتين التعبير عن فرحتهما بطريقتهما الخاصة.

وعبر هاشتاغ #فرحة_تخرج٢٠١٧ على موقع التواصل “تويتر”، تناقل العُمانيون مقطع الفيديو للفتاتين أثناء تأديتهما “رقصة الداب”.

في المقابل، بارك مغردون عمانيون للطلبة تخرجهم، وعبروا عن فخرهم بالطلبة الخريجين، ورأوا أنهم يحصدون ثمار جهدهم وتعبهم.

ورقصة “داب” هي حركة تتمثل في خفض الرأس ورفع اليد من قبل الراقص في ذات الوقت، وانتشرت في العالم بعدما أداها نجوم ومشاهير من مختلف المجالات، لتتحول إلى ظاهرة مثل كل الظواهر ،التي تنتشر من حين لآخر على الإنترنت بين الأوساط الشبابية.

وتقول بعض المصادر إن الرقصة مشتقة من كلمة “DAB” المستخدمة في شوارع أمريكا للتعبير عن جرعة “الحشيش” أو المخدر، الكافية لمتعاطي هذه الممنوعات.

ونظرًا لارتباطها بالممنوعات ،فقد واجه من يؤدونها في الدول المحافظة انتقادات لاذعة.