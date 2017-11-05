ما النظام الغذائي الصارم الذي فرضته سيدة فرنسا الأولى في قصر الإليزيه؟

كشف رئيس الطهاة في قصر الأليزيه، الشيف غيوم غوميز، أن سيدة فرنسا الأولى، بريجيت ماكرون، تأكل 10 أنواع من الفواكه والخضروات الموسمية يوميًا من أجل الحفاظ على رشاقتها.

ويأتي إصرار زوجة الرئيس الفرنسي البالغة من العمر 64 عامًا، على استخدام هذه الأصناف في أطباقها، من باب هوس الفرنسيين بالطعام والحمية في الوقت ذاته، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وعلى الرغم من أن الطاهي الشهير تكيف على قائمة طعام قصر باريس لأربعة رؤساء إلا أنه دائمًا ما يتمسك بالمطبخ الفرنسي.

وقال الشيف غوميز، إنه “في الوقت الذي تفضل فيه زوجة الرئيس اتباع نظام غذائي موسمي وصحي، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يفضل طبق الدجاج الشهير “كوردون بلو” وهو أحد الأطباق الغنية بالدهون”.

وأضاف في حديث خاص لصحيفة “صنداي تليغراف”، أن: “نحو 70% من السياح يأتون إلى فرنسا من أجل التمتع بفن الطهو الفرنسي ونحن نقدم المنتجات الفرنسية فقط على طاولة الرئيس بقدر المستطاع، وبالتأكيد فإن الأولوية للأغذية المحلية”.