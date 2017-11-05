فتح تحقيق مع الرجل الثاني بالحكومة البريطانية عقب فضيحة جنسية

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الأحد، عن فتح تحقيق حول فضيحة جنسية بحق داميان غرين، نائب رئيسة الوزراء البرطانية، وذلك عقب ادعاءات بعثور الشرطة على محتويات “إباحية للغاية” في الحاسوب الذي يستخدمه بالبرلمان.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، أمبر رود، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إنه “تم البدء بتحقيقات حول الادعاءات المتعلقة بنائب رئيسة وزراء البلاد، بما في ذلك قضية المحتويات الإباحية”.

وبحسب صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية، فإن الشرطة عثرت على محتويات “إباحية للغاية” في حاسوب بمكتب غرين، خلال تحقيقات تتعلق بادعاءات تسريب معلومات من الحكومة عام 2008، حيثُ داهمت الشرطة آنذاك مكتب غرين في البرلمان بعد سلسلة من تسرب معلومات تخص وزارة الداخلية.

واستندت الصحيفة البريطانية في تقرير نشرته، أمس السبت، إلى مسؤول سابق في الشرطة يُدعى “بوب كويك”، وهو من بين المشاركين في تحقيقات التسريبات.

في حين أن الرجل الثاني في الحكومة البريطانية غرين نفى في بيان نشرهُ عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الادعاءات المتعلقة به.

وقال إن ما ذكرته “صنداي تايمز” لا يعكس الحقيقة، واصفًا المصدر الذي استندت إليه بـ”غير الموثوق”.