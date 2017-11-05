الموتى الأحياء يهيمون في شوارع سيدني بأستراليا (صور)

للسنة التاسعة على التوالي، انتشر الموتى السائرون في شوارع سيدني ملطخين بالدماء والأشلاء، كجزء من مهرجان “جولة الزومبي بسيدني” للعام الجاري 2017.

وبدأ الطالب الجامعي المبدع “مايكل بيرمان” المهرجان المرعب بسيدني عام 2009 لجمع المال للجمعيات الخيرية.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، شهد الحدث السنوي شعبية متزايدة على مر السنين، حيث يرتدي المشاركون الملابس الملطخة بالدماء المزيفة ويضعون الماكياج المرعب.

من جانبه قال “بيرمان”: “تأسيس هذا المهرجان هو أهم إنجازات حياتي، فأنا اشعر أنني منحت الناس فرصة للاجتماع والمرح في وسط المدينة.”

وأضاف: “جمع المهرجان عشرات الآلاف من الدولارات لمؤسسة بحوث أمراض الدماغ على مر السنين، فهي بالفعل قضية جديرة جداً بالاهتمام”.

ويعمل المهرجان على رفع الوعي وجمع التبرعات لمؤسسة الدماغ، وهي مؤسسة خيرية لتمويل البحوث في جميع أنحاء أستراليا فيما يتعلق بالاضطرابات العصبية وأمراض واصابات الدماغ.

ومع سير أكثر من ألف شخص في المهرجان عبر حديقة الأمير ألفريد، تم جمع أكثر من 10 آلاف دولار للمنظمة الخيرية.

وخلال الجولة يحصل المشاركون على لمسات فنية مرعبة من فناني الماكياج، ويشترون الطعام من بائعين متنكرين، ويتمتعون بمعارض الفن المرعب والمسابقات والجوائز.

وفي العام الجاري، كان المعرض المميز هو إعادة بناء موقع المخيم المرعب من مسلسل “ذا والكنغ ديد” (الموتى السائرون).