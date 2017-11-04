بالفيديو.. والد “طفل عسير المعنف”: ولدي ظلمني وافترى عليّ!

نفى والد الطفل السعودي، الذي عرف إعلاميًا باسم “طفل عسير المعنف” ،ما وصفها بـ”ادعاءات” و”افتراءات” ،ساقها ضده نجله ،بأنه ضحية عنف وقسوة والده.

ونقل موقع “سبق” السعودي عن والد الطفل صالح، البالغ من العمر 15 عامًا، “أبو صالح”، قوله خلال ظهوره عبر الهاتف على قناة “روتانا خليجية” السعودية ،أمس الجمعة، إن نجله “ظلمه وافترى عليه بادعاء ضربه وتعنيفه”.

وأضاف: “يعلم الله كم كنت أحب هذا الولد، وأعامله بكل عطف وحنان”.

وتابع أن صالح كان يعيش معه في فترة الدراسة، مشددًا على أنه “لم يضربه أبدًا، ولم يمنعه عن أمه”.

وكان “الطفل المعنف” لجأ للشرطة، التي لم تجد أي دليل على مزاعم تعرضه للعنف، وفق “أبو صالح”، الذي اتهم “شخصًا آخر أكبر منه سنًّا” بتحريض نجله على تصوير المقطع، الذي ظهر فيه يشكو ظلم والده.

وتابع: “وجدتُ من الولد أخطاء، وكنت أقوم بدوري بتوجيهه، ولم أجد إلا عقوقًا وعدم تجاوب، رغم أن عمره 15 عامًا”، كاشفًا عن “صداقة” تربطه مع رجال أكبر منه سنًا “يعلمونه أشياء خاطئة، وهم من صوَّروه، وعلموه أن يقول هذا الكلام”.

وأشار إلى أن الاتفاق بينه ،وبين والدته أن يظل عنده أيام الدراسة، ويذهب إليها أوقات الإجازة الأسبوعية والسنوية.