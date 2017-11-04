أرقام صادمة.. 60 جريمة في الكويت يوميًا!

أظهرت الإحصائية الرسمية لمركز البحوث والدراسات والإحصاء في وزارة الداخلية الكويتية للأشهر العشرة المنتهية أنّ أكثر من 60 جريمة متنوعة ما بين قتل وشروع فيه، وسطو مسلح، ومشاجرات، وسرقات، وسلب بالقوة، واعتداء بالضرب وإطلاق نار، وانتحال صفة تقع في الكويت كل يوم منذ بداية العام.

ونقلت صحيفة “القبس” المحلية عن مصدر أمني قوله إن الإحصائية أظهرت أن الجرائم الجنائية، ومعدلات العنف، والسلوك العدواني تزايدت في البلاد، مضيفة أنّ جريمتين ونصف الجريمة تقعان في الساعة الواحدة، حتى نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبينت الإحصائية أن الكويت شهدت نحو 18 ألف جريمة متنوعة خلال الأشهر العشرة الماضية، حيث بلغ عدد جرائم الجنايات حوالي 6 آلاف جريمة، في حين بلغت جرائم الجنح نحو 12 ألفًا.

ووفق الإحصائية، فإن بعض أنواع الجرائم الجنائية في البلاد تضاعفت، وتأتي في مقدمتها الجرائم الواقعة على المال، بينما تحتل الجرائم الواقعة على النفس المرتبة الثانية، ثم الجرائم الواقعة على المصلحة العامة، وتليها الجرائم الواقعة على العرض والسمعة.

كما سجلت جرائم: القتل العمد، والسرقة بالإكراه والتهديد، والسلب بالقوة، والمشاجرات لأسباب مختلفة، ارتفاعاً ملحوظاً، فضلاً عن ارتفاع معدلات الانتحار.