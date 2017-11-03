أرقام صادمة من إيران.. 1176 سجينًا يوميًا و4 ملايين مدمن

أفاد مستشار رئيس منظمة الصحة والمسؤول عن الجمعية ألإجتماعية للمتطوعين، الدكتور موسوي تشلك، يوم الجمعة أنّ 49 شخصاً يُسجنون في إيران كل ساعة، أي 1176 يوميًا.

وأضاف رئيس منظمة الصحة والجمعية الاجتماعية للمتطوعين أن من كل 100 ألف شخص في العالم، 140 شخصا يدخلون السجون بينما في إيران من كل 100 ألف، 270 شخصا يدخلون السجون”.

وقال موسوي الذي كان يتكلم في مؤتمر “الأسرة والصحة الاجتماعية” في مدينة سمنان:”للأسف الشديد أربعة ملايين و 400 ألف شخص في ايران يعانون من معضلة الإدمان التي يتعد المشكلة الرئيسية وأم العديد من الأضرار الاجتماعية”حسب ما أوردته وكالة ايسنا.

وأضاف موسوي أن حالات العنف تشكل العدد الأكبر للملفات القضائية بعد المخدرات في إيران حيث يصل عدد الملفات في المحاكم الإيرانية إلى 15 مليون و400 ألف ملف”.

قال موسوي:”وفقا لوزارة الصحة، 6 ملايين شخص في ايران يعانون من الاكتئاب، وشدد على الحاجة إلى المزيد من الاهتمام للحيوية الاجتماعية”.

وأشار رئيس منظمة الصحة إلى وضع الأسرة في إيران قائلا:” إن الأسرة خلافا للماضي، مهددة بالانهيار بشكل كامل حيث لا أمل لتقوية كيانها يلوح في الأفق القريب”.

وقال موسوي : “حسب آخر احصائية وزارة الصحة من كل اربعة متزوجين ينتهي واحداً بالطلاق وهذا يعني ربع المتزوجين ينتهون بالطلاق”.