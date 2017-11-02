الافتاء المصرية تحرم الاحتفال بعيد “الهالوين”

أصدرت دار الإفتاء المصرية، الخميس، فتوى تحرّم الاحتفال بعيد الهالوين، معتبرة أنه “يدعو للعنف”.

وقال عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن “عيد الهالوين ليس من التراث الإسلامي، ويجب عدم اتباع تلك التقاليد التي تولد العنف وتقضي على الرحمة بين الأطفال والكبار”.

وأضاف عثمان في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر “فيسبوك”: “لا بد أن ننتبه إلى ما يبث وما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العادات التي تأتينا، أيها يتفق معنا كشرقيين وأيها لا يتفق معنا”.

وشهد أحد المولات التجارية في مدينة السادس من أكتوبر المصرية، خلال الأيام الماضية، احتفالات بعيد الهالوين.