“الطفل المعنّف” يطيح بمدير فرع “حقوق الإنسان” في عسير السعودية

أدت الانتقادات التي وُجّهت إلى مدير فرع “حقوق الإنسان” في عسير السعودية، على خلفية تصريحاته في قضية الطفل المعنف، الذي ظهر في مقطع فيديو يشكو والده وأباه، إلى الإطاحة به اليوم الخميس.

وبحسب صحيفة “عاجل”، فقد أعلنت هيئة حقوق الإنسان في المملكة، إنهاء تكليف مدير فرعها في منطقة عسير محمد بن بريق، عقب اتهامه الطفل بـ”الكذب”، وأنه يعاني من اضطرابات نفسية.

وعبّرت الهيئة عن استيائها من التصريحات التي صدرت على لسان مدير فرعها في منطقة عسير المكلف بخصوص قضية الطفل الذي ظهر في مقطع فيديو يشكو فيه من العنف، مؤكدة “أن ما أدلى به يخالف سياسة الهيئة في معالجتها للقضايا التي تردها أو ترصدها”.

وأضافت أن “هذه التصريحات تخالف نهجها في التعامل مع تلك القضايا”، موضحة أنه “استبق نتائج الإجراءات التي وجه بها أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز لتقصي حالة الطفل”.

وأوضحت، أنه فضلاً عن إنهاء تكليف مدير فرعها في منطقة عسير، تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت الهيئة تقديرها الكبير للتفاعل السريع والإيجابي من جانب أمير المنطقة ، وما وجه به حيال القضية، لافتة إلى أنها مستمرة في متابعة حالة الطفل والعمل مع الجهات ذات العلاقة لمعالجتها.

من جهة أخرى، فند خال الطفل صالح أقواله، وأكد أنه يعامله أفضل معاملة، حتى يئس منه لكثرة مشاكله وسلوكياته غير المنضبطة من اعتداء على والده ووالدته وسرقة المال منهما والتغيب عن المنزل.

وقال لصحيفة “سبق”، إنه سبق للطفل صالح الاعتداء على والده لأنه يريد أن يتغيب عن المنزل حسب رغبته دون أن يردعه أحد ولا يوبخه حتى أثناء تسجيل الفيديو كان متغيبا عن منزله والده منذ أسبوع وكان يبحث عنه، مضيفا أنه الشرطة استدعته واستدعت والدة صالح ولم يلاحظوا عليه أي آثار اعتداء مثلما زعم بالفيديو.

وطالب خال صالح بالقبض على من سجل له الفيديو، متهما إياه أنه قام بتحريضه، مؤكدا أنه يعامل صالح بطريقة أفضل من معاملته أبنائه.

واتَّهم سعوديون، مدير فرع عسير، محمد بن بريق، بمحاولته التغطية على سلوك الأب كونه صاحب “وظيفة مرموقة”.

وكان الطفل المعنَّف، ويدعى صالح، قد ظهر في مقطع فيديو قبل يومين، يشكو سوء حاله بسبب سوء سلوك أبيه وخاله نحوه، ومعاناته جراء قسوتهما.

وسبق أن وجّه أمير منطقة عسير، بالتحقيق في حالة الطفل، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال قضيته.