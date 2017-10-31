العثور على 9 جثث في شقة قرب طوكيو منها اثنتان مقطوعتا الرأس‎

المصدر: ا ف ب

ذكرت وسائل إعلام يابانية، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة عثرت في شقة في ضاحية العاصمة طوكيو على تسع جثث منها اثنتان مقطوعتا الرأس.

وبحسب شبكة “أن اتش كي” التلفزيونية العامة، فإن الشرطة اعتقلت ساكن الشقة ،وهو شاب يبلغ من العمر 27 عامًا، واعترف الشاب قائلا “قتلتهم وتلاعبت بالجثث قليلًا لإخفاء الأدلة”.

وأكدت وكالة الأنباء اليابانية “جيجي برس” أن الشاب قام بتقطيع الجثث في حمام ،وأنه عثر على منشار في غرفته.

وأوضحت الوكالة، أن الشرطة عثرت داخل صندوق تبريد عند مدخل الشقة على رأسين مقطوعين، قبل أن تجد الجثتين المقطوعتي الرأس وبقية الجثث.

وفي المجموع عثرت الشرطة على جثث ثماني نساء ،ورجل واحد ،في عدد من الصناديق الكبيرة، داخل الشقة الواقعة في “كاناغاوا” جنوب غرب طوكيو.

من جانبه، قال متحدث باسم الشرطة: “إنه لا يسعه تأكيد هذه المعلومات في الحال”.

وبينت وسائل إعلام يابانية أخرى، أن السلطات حققت في اختفاء شابة تبلغ من العمر 23 عامًا، واكتشفت وجود رابط بينها ،وبين الشاب، الذي يقطن في الشقة ،التي عثر فيها على الجثث بعد ذلك.

والتقطت كاميرا مراقبة صورًا للشاب ترافقه الشابة ،التي فقدت في الـ21 منأيلول/ سبتمبر الماضي، وأبلغ شقيقها باختفائها، حسبما نقلت شبكة “أن اتش كي” عن الشرطة.