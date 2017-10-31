لتعويضهم.. شركة يابانية تمنح غير المدخنين 6 أيام إجازة إضافية “مدفوعة”

منحت شركة يابانية موظفيها غير المدخنين إجازة إضافية، مدتها 6 أيام مدفوعة سنوياً؛ بعد شكواهم بأنهم كانوا يعملون أكثر من زملائهم الذين يأخذون استراحات من أجل التدخين.

وطرحت شركة “بيالا Piala” “، وهي شركة تسويق مقرها طوكيو، هذه الميزة الجديدة لموظفيها في سبتمبر/ أيلول، وسرعان ما استفادوا منها لزيادة عدد أيام إجازاتهم السنوية.

وقال هيروتاكا ماتسوشيما المتحدث الرسمي باسم الشركة: “وضع أحد موظفي الشركة من غير المدخنين رسالة في صندوق اقتراحات الشركة في وقت سابق من هذا العام تقول إن “استراحات التدخين تسبب مشكلة؛ إذ إنها تظلم غير المدخنين وتكلفهم بأعمال أكبر”.

وأضاف: “رأى المدير التنفيذي هذه الملاحظة وأبدى تأييده، لذا سنمنح غير المدخنين بعض الوقت الإضافي كتعويض”، وفقاً لصحيفة “ذي تيليغراف”.

وكان الامتعاض بين غير المدخنين تزايد؛ لأن مكتب إدارة الشركة يقع في الطابق الـ 29 من مجمع المكاتب في منطقة “إيبيسو” في العاصمة طوكيو، وكان المدخن ملزماً بالتوجه لطابق آخر؛ ما جعل استراحة التدخين تستغرق حوالي 15 دقيقة.

ونقلت وكالة “كيودو” الإخبارية عن بيالا تاكاو أسوكا المدير التنفيذي للشركة قوله: “أتمنى أن أشجع الموظفين على الإقلاع عن التدخين من خلال التحفيز بدلاً من العقوبات أو الإجبار”.

وحصّل ما لا يقل عن 30 موظفاً في الشركة، من أصل 120 موظفاً، إجازات إضافية في ضوء النظام الجديد منذ تنفيذه، حسبما قال ماتسوشيما، الذي يندرج في قائمة غير المدخنين، وقد استفاد من هذه الإجازة الإضافية المدفوعة لاصطحاب عائلته إلى منتجع ينابيع ساخنة لبضعة أيام. مؤكداً أن “هذا النظام شجع 4 أشخاص على الإقلاع عن التدخين”.

وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن 21.7% من البالغين في اليابان هم من المدخنين، ويزيد الرقم بين الذكور والأجيال الأكبر عمراً؛ ما دفع عدداً من الشركات لمنع التدخين نهائياً.