توجه سعودي للسماح  للنساء بقيادة القطارات

لأول مرة تعتزم المملكة العربية السعودية إصدار قرار يسمح للمواطنات السعوديات بقيادة القطارات ،وتوفير فرص عمل لهن في قطاع السكك الحديدة، ويأتي هذا التوجه بعد أسابيع من صدور قرار ملكي من العاهل السعودي ،الملك سلمان بن عبد العزيز، يسمح للمراة السعودية بقيادة المركبات.

وكشفت هيئة النقل العام في السعودية عن توجهها لإتاحة الفرصة أمام السعوديات للعمل بقطاع السكك الحديدية، بما فيها قيادة القطارات مستقبلًا، فيما تركز حاليًا على تأنيث نقل الطالبات والموظفات.

وقال رئيس الهيئة الدكتور رميح الرميح في تصريحات لصحيفة الوطن السعودية:” إن العام المقبل سيشهد أولى مراحل خصخصة السكك الحديدية بشكل رسمي”،مشيرًا إلى أن الهيئة وضعت شرطًا أساسيًا للموافقة على الخصخصة ،وهو وصول نسبة التوطين في هذا القطاع إلى 100%.

وتشهد قضايا المرأة السعودية في الآونة الأخيرة انفراجات متتالية بتبوئها مناصب رفيعة في مؤسسات ووزارات الدولة ،وكذلك القطاع الخاص، وإصدار سلسلة من القرارات الداعمة لها اجتماعيًا؛ كالسماح لها بدخول الملاعب، والسماح لها بقيادة السيارة بعد عقود من الحظر.