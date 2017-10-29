بلغوا 20 ألفًا العام الماضي.. 500 وفاة أسبوعيًا في طهران بسبب تلوث الهواء

كشف مسؤول إيراني وفاة 20 ألف شخص في طهران، العام الماضي، نتيجة تلوث الهواء، مشيراً إلى أن المدينة باتت تسجل وفاة 500 شخص أسبوعياً بسبب هذا التلوث الذي لم تستطع الحكومات الإيرانية معالجته.

وقال عضو مجلس محافظة طهران ماجد فرحاني، إن “طهران تشهد إسبوعياً وفاة 500 شخص بسبب تلوث الهواء”، معتبراً أن “ضحايا تلوث الهواء في طهران كل أسبوع يعادل سقوط طائرة من طراز إيرباص التي تحمل 500 مسافر”.

وأضاف فرحاني: “نحن نعيش في طهران اليوم، مع 500 حالة وفاة أسبوعيا، بسبب تلوث الهواء وهي من المأساة الأسبوعية”، مبيناً أن “طهران فقدت قبل عشرة أعوام أكثر من 10 آلاف شخص وتضاعف الرقم في العام الماضي”، بحسب وكالة أنباء “فارس” الإيرانية.

وقال عضو الحكومة المحلية للعاصمة طهران: “كنا نتوقع من رئيس منظمة البيئة أن يقدم خطة تشغيلية لمعالجة مسألة تلوث الهواء”، مشيراً إلى أن “القواعد واللوائح الخاصة بمراقبة تلوث الهواء مع النهجين الوطني والمحلي في مدينة طهران سوف نقوم بإعلانها في المجلس قريباً”.

وتشير تقارير لمنظمة البيئة الإيرانية إلى أن “سماء طهران أصبحت من بين أكثر مناطق العالم تلوثًا”، فيما تضطر السلطات الرسمية بين الحين والآخر إلى إغلاق المدارس بسبب نسبة التلوث”.

وتعهدت حكومة الرئيس حسن روحاني منذ 4 سنوات بمعالجة مشكلة التلوث واتخذت إجراءات مثل تحويل المركبات إلى استخدام وقود أكثر نقاء.