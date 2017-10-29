للمرة السابعة .. الإمارات تؤجل قضية تصحيح الجنس لـ3 فتيات

قررت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المتعلقة بتصحيح الجنس لـ3 فتيات طالبن بتحويل جنسهن من إناث إلى ذكور، إلى جلسة تعقد بتاريخ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وجاء التأجيل للمرة السابعة على التوالي، بعد أن أمرت المحكمة، إضافة طبيب متخصص في الغدد الصماء ضمن فريق مأمورية الخبرة الطبية المشكلة، لإصدار التقرير النهائي حول دعوة تصحيح الجنس.

وشكّلت المحكمة الإماراتية في وقت سابق لجنة خبرة طبية مختصة، لإبداء الرأي الطبي في الدعاوى التي تم تقديمها لتغيير الجنس، وتعديل الأسماء في السجلات والوثائق الحكومية، وذلك بعد إجراء الفتيات الـ3 عمليات لتحويل جنسهن خارج البلاد.

وقال دفاع المدعيات المحامي علي المنصوري، إن “المحكمة أجلت النظر في القضية، إلى جلسة تُعقد منتصف الشهر المقبل، انتظارًا لقرار اللجان الطبية في الدعاوى الثلاث المقامة بشأن تصحيح الجنس، وذلك بعد إضافة طبيب متخصص في الغدد الصماء ضمن اللجان المشكلة”.

وقدم “المنصوري” التقارير الطبية كافة لكل حالة من الحالات الثلاث، والتي تثبت ضرورة إجراء عملية التصحيح من قبل مستشفيات حكومية في الدولة، ملتمسًا من اللجنة الاطلاع على كل ما قُدّم وما تم من حضور المدعيات لكافة اجتماعات اللجنة الطبية، وبيان الرأي الطبي في جواز إجراء العمليات وفق التقارير الطبية وضرورتها.

وتنتظر المحكمة التقرير الطبي الذي تصدره اللجنة الطبية المختصة بالنظر في حالة المدعيات الجسدية والنفسية، بعد أن أحالت في جلسة سابقة الفتيات الثلاث إليها للكشف على الوضع الجسدي لهن، بناءً على طلب من المحامي الموكل والنيابة العامة.