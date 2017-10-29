جامعي يهتك براءة طفلة 7 مرات بعد تعارف عبر “فيسبوك”

تعرضت طفلة بعمر 12 عاماً للاغتصاب 7 مرات على الأقل من طالب جامعي في كلية “جيمس وات” في “كيلوينينغ”، بعدما تعرفت عليه من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، بعدما اعتدى عليها في منطقة منعزلة بالقرب من مركز رياضي أيرشاير، اسكتلندا.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن الفتاة التي أخبرت والديها بأنها “حامل” خضعت لعملية إجهاض في المستشفى، وكانت حينها في الأسبوع 12 من الحمل.

وتعرّفت الضحية على المتهم المدعو غاري درايدن ويبلغ من العمر 18 عاما في أيلول/ سبتمبر 2016، عبر “فيسبوك”، ولم تفكر ميلا في قبول صداقته وما لبثا أن تبادلا الرسائل واتفقا على مقابلة بعضهما البعض.

ويواجه دريدان حاليًا عقوبة السجن بعد إدانته بتهمة الاغتصاب من المحكمة العليا في “غلاسكو”، وينتظر هذا المراهق، من مقاطعة “إرفين”، شمال “أيرشاير” بإنجلترا إصدار الحكم النهائي عليه في كانون الأول/ ديسمبر من العام الحالي.

وقال المدعي العام جليان روس إن الضحية “لم تكن تعرف المتهم في ذلك الوقت ولكنهما تبادلا الرسائل واتفقا على رؤية بعضهما البعض، واستمعت المحكمة إلى دريدان الذي قال إن الفتاة أرادت ممارسة العلاقة الحميمية معه.

وأضافت روس أنه “بعد أيام من اللقاء الأول تقابلا مرة أخرى ليستمر هذا النوع من التواصل والمعاشرة الجنسية 7 مرات على الأقل لاحقا في نفس المكان”.

وأكدت أن اختبارات الحمض النووي أن دريدان هو والد الجنين.

يشار إلى أن الشرطة استجوبت المراهق الذي اعترف بأنه يمارس الجنس مع التلميذة، مدعيا اعتقاده بأنها كانت في الـ 17 من عمرها.