أول ظهور للطفلة السعودية صاحبة رقصة “عيوش ويه ويه”

تحولت الطفلة السعودية “عيوش” إلى نجمة شهيرة في السعودية بعد انتشارها الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي إثر أدائها رقصة تحولت إلى ظاهرة يقلدها الشباب السعودي.

وفي أول ظهور إعلامي لها بدت الطفلة عيوش خجولة أمام كاميرا قناة العربية التي أتاحت لها أول ظهور إعلامي، روى فيه شقيقها تفاصيل المقطع الذي شغل الشباب السعودي خلال اليومين الماضيين.

وقال عبدالله العيسى شقيق الطفلة عائشة، إنها في التاسعة من عمرها، وتدرس بالصف الثالث الابتدائي، وكانت عائدة من المدرسة بعد يوم دراسي كامل عندما راحت تغني في براءة بكلماتها البسيطة والجذابة في آن واحد.

وأضاف شقيقها أنه استقبلها عند باب المنزل، مردداً معها الأهزوجة، بما أسعدها وأدخل عليها البهجة والفرحة ودفعها للرقص العفوي، موضحا أنه فوجئ بالانتشار الواسع لهذا المقطع العفوي.