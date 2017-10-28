“صديق الشارع”.. تطبيق ذكي لمنع التحرش الجنسي في شوارع مصر (صور) 

تتفاقم أزمة التحرش الجنسي في مصر يومًا بعد يوم، وخاصة مع تزايد الظاهرة، وهو الأمر الذي أثبتتهُ إحصاءات منظمات المجتمع المدني.

فقد صنفت دراسة أعدتها مؤسسة “تومسون رويتيز”، العاصمة المصرية القاهرة، كأخطر مدن العالم على النساء منذُ ثورة 25 كانون الثاني / يناير لعام 2011، والثالثة من حيث العنف الجسدي بعد مدينتي ساوباولو البرازيلية ونيودلهي الهندية.

وحاول الكثيرون إيجاد حل للظاهرة السيئة، ومنهم المهندس عبدالفتاح الشرقاوي، الذي وجد في الأندرويد وسيلة للمساعدة في حل أزمة التحرش في مصر.

وتحدث موقع “إرم نيوز” مع عبدالفتاح الشرقاوي، صاحب فكرة تطبيق “صديق الشارع” أو (StreetPal)، لمساعدة الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش، والذي انطلق في شهر تشرين الأول / أكتوبر الجاري.

فكرة التطبيق

يسلط الشرقاوي الضوء على مشكلة التحرش الجنسي في تطبيقه، من خلال زيادة الوعي بتلك الأزمة، وكيفية التعامل معها، عبر معلومات يوفرها لمساعدة الفتيات، وكذلك مد يد العون لكل من تتعرض لحالة تحرش، بوسائل عدة، “سيتم تطويرها كل فترة”.

وكشف الشرقاوي لـ”إرم نيوز” أن تنفيذ التطبيق على أرض الواقع، جاء عبر تعاون بين الشركة التي يعمل بها وهي شركة Smart Civic Solutions وشركة INDEVES، استمر لمدة سنة وشهرين، للخروج بتطبيق اسمه “صديق الشارع”، ليتم تسجيله كمنتج مستقل.

وتجمع الشركتان على أن يكون تطبيق”صديق الشارع” مجانيًا، لأن الهدف مجتمعي بالأساس، أما عن كيفية توفير مصادر مالية لاستمراره، فأشار الشرقاوي إلى أن ربحية Streetpal ستتركز على قائمة انتشاره، كذلك المساحات الإعلانية داخله.

صديق الشارع لحمايتك

وعن طريقة استخدام التطبيق، أوضح الشرقاوي أن أي فتاة تحمل هاتفًا يعمل بنظام الأندرويد، يمكنها تحميل تطبيق “صديق الشارع”، وستجد أمامها خصائص عدة تساعدها في مشكلتها.

ويكمن أساس عمل التطبيق في 3 حالات، الأولى أن تلاحظ الفتاة محاولة شخص تتبعها في الشارع، والثانية تعرضها للتحرش في الوقت الحالي، أما الثالثة فهي بعد تعرضها للتحرش، ولكل حالة خاصية في “صديق الشارع” تساعد الفتاة.

البداية من “الشات” وهي طريقة تمكن الفتاة من الاتصال بشخص صاحب ثقة، للسير معها خطوة بخطوة حال وجود شخص متتبع لها.

أما في حالة مواجهة الفتاة لأي نوع من التحرش، فيمكنها بخاصية “شخص ثقة” أن ترسل رسالة قصيرة، أو إيميلًا لشخص ثقة تختاره من الأهل والأصدقاء، لإخبارهم بالأمر أو طمأنتهم حال زوال الخطر.

كذلك توجد خاصية “الخريطة” والتي تمكن أي فتاة لم تنجُ من حادثة تحرش، أن تذهب لأقرب قسم شرطة، حيث إن التطبيق مزود بكافة عناوين الأقسام، التي يمكنها توفير المساعدة للفتاة، حيثُ سيعرض التطبيق المكان الأقرب للخدمة، حال رغبتها في اتخاذ إجراء قانوني ضد المتحرش.

ويشتمل التطبيق على خاصية المستشفيات أيضًا، حال تعرض الفتاة لأي أذى جسدي من محاولة التحرش، وذلك لتوفير عناية طبية في حالة الحاجة لها، كما يوفر “صديق الشارع” دليلًا شاملًا بكافة الجهات التي تقدم الدعم النفسي والمعنوي لمن تتعرض لهذا الخطر.

ويقدم التطبيق “مكتبة الأسئلة” وهي عبارة عن دليل بالمعلومات والتعريفات الخاصة بالتحرش الجنسي، الذي بدوره يسهم في زيادة الوعي لدى المجتمع.

أهداف مستقبلية

ويأمل الشرقاوي أن يتوسع كل فترة بإضافة ميزات جديدة للتطبيق، وهو ما سيبدأ في تحقيقه في شهر آب/ أغسطس من عام 2018، حيثُ يطمح لإضافة ميزة “شخص مدرب”، والتي ستمكن الفتاة من الاستعانة بفرد قريب منها جغرافيًا مدرب على التعامل مع موقف التحرش الذي تتعرض له.

ويمكن تطبيق تلك الميزة، وفقًا للشرقاوي، من خلال التعاون مع بعض منظمات المجتمع المدني، والتي يمكن أن تدرب عددًا من الأشخاص المؤهلين لمثل هذه المواقف، حيثُ من من المتوقع أن يتوفر في التطبيق 200 شخص مدرب.

دور المؤسسات الرسمية

وردًا على تساؤل “إرم نيوز” عن دور المؤسسات الرسمية في مصر في دعم التطبيق أو العمل به، قال الشرقاوي، إنه خلال تنفيذ التطبيق كان هناك تواصل مع وزارة الداخلية، والتي ستساعد في مباشرة شكاوى الفتيات المتحرش بهن، مع الأجهزة المختصة.

وأضاف أن التنسيق لن يكون مع الجهات الأمنية فقط، بل سيمتد للمجلس القومي للمرأة، وأي جهة حكومية مختصة بالمشكلة، فالهدف حل وعلاج وزيادة وعي.

الانطلاقة العربية

يعمل تطبيق “صديق الشارع” في الوقت الحالي داخل الأراضي المصرية، لكن مؤسسيه يسعون لانطلاقة عربية، ستكون في عام 2020، من خلال إطلاق نسخ تجريبية في دول المغرب والأردن ولبنان.