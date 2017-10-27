ارتفاع حالات الطلاق في مصر خلال أغسطس.. وهذا عدد عقود الزواج في المقابل

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إن شهر آب/أغسطس الماضي، شهد ارتفاعًا بعدد حالات الطلاق، حيث بلغت 19.7 ألف حالة، مقابل 13.7 ألف حالة لذات الشهر من العام الماضي، بارتفاع وصل إلى 43.8%.

ووفقًا للنشرة المعلوماتية لشهر تشرين الأول / أكتوبر الجاري، الصادرة عن جهاز الإحصاء، والتي تضمنت تقريرًا إحصائيًا بشأن معدلات الطلاق والزواج خلال شهر آب/أغسطس من عام 2017، بلغ عدد عقود الزواج خلال شهر آب/ أغسطس الماضي 101 ألف عقد، مقابل 581 عقدًا لذات الشهر من عام 2016 بنسبة ارتفاع 23.9%.

وأكدت أستاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الدكتورة سوسن فايد، أن هناك قصورًا في الجانب التشريعي فيما يتعلق بتقنين الطلاق وأسبابه، بالإضافة إلى ضعف دور المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في دراسة الظاهرة ووضع حلول لها.

وأضافت في تصريحات سابقة لـ”إرم نيوز”، أن زيادة الطلاق في الأسر المصرية بسبب الأفكار التي تطرحها الدراما المصرية من سلوكيات خاطئة تجاه ما يتعلق بتمكين المرأة أو مفهوم التحرر وغيرها، إلى جانب البعد الاقتصادي ومعاناة الأسر من الفقر، وغياب ثقافة الزواج ومفهوم الأسرة، وانتشار الإدمان في المجتمع.

ولفتت إلى أن عددًا من المهتمين طرحوا على صانع القرار المصري الكثير من الدراسات التي تعالج الطلاق المبكر وزيادة نسبه؛ لكن قوبلت بتهميش كبير وعدم اهتمام، وفق قولها.