فيلا بقيمة 1.6 مليون جنيه إسترليني تضم أغرب حدائق العالم (صور)

قرر أدريان فيشر، أفضل مصمم للمتاهات في العالم عرض قصره الخاص للبيع بمبلغ 1.6 مليون جنيه إسترليني بعد الاتفاق مع زوجته على تقليص المساحة الهائلة التي يعيشون بها.

ووفقاً لصحيفة “ذا صن” البريطانية، نجح مصمم المتاهات العالمي أدريان فيشر في شراء هذا القصر في العام 2002 م بعد أن أعجب بالحدائق الواسعة التي بداخل هذا الصرح المعماري الهائل.

وأبرز ما في هذا القصر هو جزء من الحديقة تم إنشاؤه تحت إشراف مصمم المتاهات العبقري فيشر، والذي أقام ما يزيد عن 700 متاهة في 40 دولة حول العالم منذ العام 1979، حيث قام فيشير بتعيين عدد من الطلبة لمساعدته في زراعة تسعمئة شجرة زينة من الفصيلة الصنوبرية لعمل أكبر متاهة في حدائق العالم على مساحة تقدر بـ579 مترًا مربعاً.

في منتصف هذه المتاهة العبقرية التي صممها أدريان فيشر يوجد برج طويل يصل ارتفاعه لما يقرب من ستة عشر قدماً، والذي تم بناؤه على طريقة المباني بمدينة دورست في إنجلترا.

ويتحدث المصمم عن التصميم الفني الخاص به قائلاً: “تكمن روعة هذا التصميم في سعي كل من يذهب إليه للدخول إلى القصر المحاط من ثمان جهات مختلفة بالأشجار، حيث يسعى أحفادي كلما ذهبوا إليه إلى الدخول إلى القصر والمرور من الأشجار الكثيفة التي تحيط به، لذلك يعد هذا التصميم واحدًا من أعظم تصميمات المتاهات التي تم إنشاؤها بمكان مفتوح”.

يذكر أنه تم بناء هذا القصر في الثلاثينيات من القرن التاسع عشر، ويقع بقرية دورويستون بمدينة دورست ويطل على ضفاف نهر ستوير.

ويعد فيشر هو المالك الثاني لهذا القصر الذي يشمل سبع غرف نوم وثلاث غرف معيشة وثلاثة حمامات.