إعلان “إباحي” يثير موجة من الانتقادات والجدل في فرنسا

أثارت لوحة إعلانية، علّقت على شاحنة تجوب شوارع العاصمة الفرنسية باريس، تدعو الطلبة إلى ممارسة الجنس مع مسنين أغنياء بمقابل مادي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

ويروج الإعلان، الذي نشر منذ أيام ويجول في معظم الأوقات بالقرب من جامعة “السوربون” والحي اللاتيني بباريس، لموقع إلكتروني جديد خاص بالتعارف واللقاء بين الجنسين، من خلال صورة شابين في وضع فاضح.

أما الرسالة المرافقة للصورة على الشاحنة فتقول: “أهلا أيها الطلبة ! شغوف (ة) وليس لديك قرض لمتابعة دراستك، اخرج (ي) برفقة الجد اللعوب أو الجدة اللعوبة.

وانبرى النائب الأول لعمدة باريس برونو جوليار، لانتقاد الإعلان، بتغريدة على “تويتر” قال فيها: “أندد بشدة وجود هذه الشاحنة الإعلانية، أتحفظ عادة عن إصدار أحكام أخلاقية، ولكن الدعوة لدعارة الطلبة؟ هل هذا جدي؟”.

وغرد أحد المحامين الفرنسيين على حسابه قائلاً: “هل سنترك هذا الإعلان يسيء لصورة المرأة يجوب شوارعنا؟”.

وطالبت مدونة بحرق الإعلان، الذي يحرض على الفساد، في حين سخر آخرون من تسمية الزبائن المسنين بـ”الجد أو الجدة اللعوب”.