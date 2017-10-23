مسؤولو مدينة فرنسية يرفضون تسمية مولود بـ”جهاد” 

رفض مسؤولو مدينة تولوز الفرنسية، تسمية والدين لمولودهما باسم “جهاد”.

وأكّد مجلس المدينة، اليوم الإثنين، أن مسؤولي تسجيل المواليد أحالوا اختيار الاسم إلى مكتب الادعاء المحلي على أساس أنه قد يضر بمصالح الطفل.

وبحسب القانون الفرنسي، يمكن للادعاء أن يقرر إحالة الأمر إلى قاضي أسرة يتولى اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان الاسم يضر فعليًا بمصالح الطفل.

وفي هذه الحالة، يمكنهم مطالبة الأبوين باختيار اسم آخر، وإذا رفضا يمكن للقاضي أن يتولى اختيار اسم جديد للطفل.

تجدر الإشارة إلى أن اسم جهاد شائع نسبيًا في الكثير من الدول العربية، وليست له أي مدلولات سياسية.

وبحسب إحصائيات رسمية، تمّ إطلاق اسم جهاد بين العامين 2006 و2015 على 289 طفلًا في فرنسا.