مصر.. اكتشاف جدار مقبرة أثرية في “الأقصر”

أعلنت وزارة الآثار المصرية، اليوم الاثنين، اكتشاف جزء من مقبرة تعود للعصر القبطي (65- 641 م) بمحافظة الأقصر جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان: “تم اكتشاف جدار لمقبرة تعود للعصر القبطي، أثناء أعمال الحفائر التى تجريها بعثة أثرية مصرية فى الناحية الغربية لطريق الكباش (الرابط بين معبد الأقصر والكرنك)”.

وأشار البيان إلى أن الجدار مصنوع من الحجر الجيري، ويحوي نقشًا غائرًا يمثّل الصليب، إضافة إلى كتابات باللغة القبطية.

ولفت إلى أن الكشف الأثري في حالة جيدة من الحفظ، وجارٍ إجراء الدراسات اللازمة لمعرفة صاحبه، وتحديد الفترة الزمنية التي يعود إليها.

وتشهد مصر من وقت لآخر الإعلان عن اكتشافات أثرية، حيث تزخر البلاد بآثار تعود لعهد قدماء المصريين الذين بنوا الأهرامات، إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة.