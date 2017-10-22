لأول مرة.. تعيين متحولة جنسيًا قائدة لكتيبة في الجيش الألماني (فيديو)

عُينت لأول مرة في تاريخ الجيش الألماني، متحولة جنسيا قائدة لكتيبة، حسبما ذكرت تقارير إخبارية ألمانية اليوم الأحد.

وذكرت قناة “أر بي بي 24” التلفزيونية الألمانية أن وزارة الدفاع عينت اللفتنانت كولونيل، اناستازيا بيفانغ المتحولة جنسيا قائدة لكتيبة لأول مرة في تاريخ القوات المسلحة الألمانية.

وقالت بيفانغ، إنها كانت تشعر دائماً ببعض “الدونية” لأن طبيعتها الرجولية لم تكن تلائمها، حتى اتخذت قراراً شجاعاً بالخضوع إلى علاج هرموني وعمليات جراحية متعددة لتصبح أنثى.

وبدأت المتحولة جنسياً مهامها كقائد لكتيبة اتصال يبلغ عدد عناصرها 750 يوم الأربعاء الماضي في بلدة ستوركوف الألمانية.

وأشارت بيفانغ إلى أن قيادة الجيش الألماني اتخذت هذه القرار رغم معرفتهم الأكيدة بأنها متحولة جنسياً، وأنها ستنجح في منصبها الجديد، على الرغم من الانتقادات والإهانات الموجهة إليها على مواقع التواصل الاجتماعي.