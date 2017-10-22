بالصور.. بيع قطعة أثاث نادرة عمرها 220 عامًا بمبلغ قياسي في أمريكا

بيعت قطعة أثاث نادرة عمرها 220 عاماً تعود إلى أوائل المقيمين في ولاية كنتاكي الأمريكية أمس السبت، بمبلغ قياسي خلال مزاد علني.

وتعود القطعة -وهي عبارة عن مكتب وخزانة كتب- إلى عائلة الكابتن جوان كوان من أوائل المقيمين في ولاية كنتاكي خلال الفترة ما بين (1748 -1823).

وبيعت القطعة خلال مزاد أقيم في مدينة سينسيناتي جنوب غرب ولاية أوهايو، بمبلغ قياسي بلغ 498.750 دولار، بعد حرب مزايدات مبهرة استمرت مدة 10 دقائق، وفق ما ذكر موقع “آرت فيكس ديلي” الأمريكي.

وافتتح المزاد على القطعة النادرة بمبلغ 50 ألف دولار، ثم بدأت ترتفع المزايدات تدريجيًا لترسو على المشتري الذي دفع المبلغ الأعلى وهو 498.750 دولار.

وكان الكابتن كوان كلّف العام 1796م صانع خزائن سفر بتصميم القطعة، حيث صنعها كاملةً من خشب أشجار الجوز الخالص، وتناقلتها 6 أجيال من عائلته.

وصنف خبراء أثاث القطعة أنها أهم قطع الأثاث في ولاية كنتاكي، وثاني أغلى قطعة أثاث جنوب الولايات المتحدة، حيث تُعد عالية الطراز، ولا تُضاهيها قطع الأثاث الأخرى.

ويبلغ طولها 8.5 قدم، وعرضها 3.5 قدم، ويحتوي المكتب على عدة أدراج وفتحات ورق، وكذلك تسعة أدراج سرية مخبأة خلف درج الوثائق المركزي، لإخفاء الوثائق الأكثر حساسية.