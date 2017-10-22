السويد تطرح طابعًا بريديًا يحمل صورة مسجد‎

طرح مكتب خدمة البريد في السويد، (Postnord5)، طوابع جديدة تحمل رسومًا لمعالم مختلفة بينها صورة لمسجد.

وأوضح المكتب، في بيان نشره اليوم الأحد على موقعه الإلكتروني، أنّ “أحد الطوابع يحمل صورة لوحة لمسجد خطها الرسام السويدي العالمي لارس ليرين، في 2009”.

وأشار البيان، إلى أنّ “الطوابع الأربعة الأخرى تحمل صورًا للوحات الرسام ليرين، لعدة معالم في السويد”.

وأعلن أن “السويديين أرسلوا في فصل الصيف 20 مليون رسالة وبطاقة بريدية”.

ولفت البيان، إلى أنّ السويديين يجدون معاني ذات قيمة كبيرة في استخدام المراسلات التقليدية، في معايداتهم ورسائلهم عوضًا عن البريد الإلكتروني.