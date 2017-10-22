كيف يساعد “مشروع بوسو” المشردين؟ (صور)

في مسعى إلى مساعدة المشردين والمحتاجين بطريقة مبتكرة، بدأ مطعم “بوسو بودي بار” للوجبات السريعة بوضع وجبات مجانية جاهزة أمام بابه كل ليلة بعد انتهاء العمل ليتناولها كل جائع لا يمتلك ثمنها.

وذاع صيت المطعم في مدينة مانشستر البريطانية بعد انتشار واسع لإعلان نشره أصحاب المطعم على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وفيه صورة تظهر وجبات شهية في أكياس مكتوب عليها رسائل إلى المشردين مثل “استمتع” و”شارك” و”كلني”.

وتشكل هذه الفكرة جزءا من مبادرة تحمل اسم “مشروع بوسو” تهدف إلى مساعدة الناس الأقل حظا والاستفادة من الطعام الزائد بدلاً من إهداره.

وهناك محادثات بين المطعم والجمعيات الخيرية لترتيب الوجبات الغذائية وضمان وصولها إلى مستحقيها، بحسب ما أفادت به صحيفة ميرور البريطانية.

وكتب المطعم الواقع في شارع كروس ستريت وسط مدينة مانشستر، في منشوره على “فيسبوك”: “عندما نغلق أبوابنا اليوم، نعدكم بأننا سنترك أكياس طعام لذيذ خارج المحل. فإذا رأيت أحدا عليه علامات الجوع في شوارع مانشستر أو ديدسبري، فأخبرهم بأنه يمكنهم العثورعلى وجبة في كيس”.

ولم يتوقع أصحاب المطعم، مايكل بيك وشقيقته سارة، وشريكيهما أوليفر دروموند وجوزيف رمزي-فضّول، ردة الفعل الإيجابية الواسعة على مبادرتهم.

ولفت مايكل إلى أن نشر صور الطعام طوال اليوم لا يحظى بأي اهتمام، لكن في اليوم التالي لبث الإعلان، كان عدد كبير جدا من الأشخاص قد شاركوا المنشور وعبروا عن اعجابهم به.

وأوضح أن المطعم يعتزم منح فائض الطعام إلى الجمعيات الخيرية المعنية بالمشردين والملاجئ، بدلا من تركها في الشارع، وذلك لضمان وصولها إلى مستحقيها وحفظها في درجة الحرارة المناسبة.

ودفع الدعم الإيجابي الذي تلقاه المطعم من المجتمع إلى توسيع المبادرة الخيرية حيث يفكر الآن في مشروع آخر لجمع القبعات والأوشحة والملابس الشتوية المستعملة لمنحها للمحتاجين في فصل الشتاء.