بهذه الكلمات.. يمكن للرجل أن يعرف المرأة الصادقة من الكاذبة

كشف علماء في جامعة “كورنيل” بالولايات المتحدة، عن قائمة قصيرة من الكلمات التي يمكن للرجل من خلالها معرفة المرأة الكاذبة من الصادقة، حسب تقرير أوردته صحيفة التايمز البريطانية، السبت.

ودرس الباحثون إحصاءات تطبيق المحمول الخاص، والمستخدمين الذين قيّموا درجة الصدق من الرسائل المرسلة، في تجربة شارك فيها 1703 أشخاص.

ووفقًا للدراسة، اتضح أنه يكاد يكون من المستحيل التمييز بين المقولات الصادقة وتلك الكاذبة في خطاب الرجال، كما أن طول الرسالة الصادقة يساوي طول الرسالة الكاذبة عند الرجال، والكلمات المميزة قليلة جدًا في خطابات الرجال.

غير أن العلماء ينصحون بأن يكون المتلقي في حالة حذر تام من احتمال الكذب والخداع، إذا بدأ الرجل يردد كلمات مثل “ربما” و “بطبيعة الحال”، بيد أن تحديد ما إذا كانت ممثلات الجنس اللطيف يكذبن، كان أسهل بكثير مما عند الرجال.

ورأى الباحثون أن “المحاورة غير الصادقة تبني الحوار من الأساس بطريقة مراوغة، وغالبًا ما تستخدم كلمة “ممكن”، وضمير الحاضر مثل ضمير “أنا” وفعل “يحاول” بأشكال مختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن النص الكاذب عند النساء قاعدة عامة، هو أطول نسبيًا من النص الصادق، 9.2 من الكلمات مقابل 8 في النص الصادق.

وقد تبين على نحو ثابت، أن النساء يستخدمن الكلمات التي تشير إلى الخداع أكثر من الرجال، وهذا يعني أن الرجال لا يملكون ترسانة مماثلة من أدوات اللغة المضللة، كتلك التي تملكها النساء الغاويات اللواتي يقصدن تضليل محدثهن.

وخلص الباحثون إلى أنه “في التحليل اللغوي للبيانات والأقاويل الكاذبة، من الضروري للرجل أن يولي اهتمامًا خاصًا لـ كلمات المؤشرات، أي الكلمات المميزة بتحديداتها في خطاب المرأة “.