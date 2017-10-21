السعودية تبدأ اليوم تطبيق قرار قصر العمل في المحلات النسائية على الإناث

أصبح البيع في متاجر المستلزمات النسائية في السعودية حكراً على النساء ولن يكون هنالك أي أجنبي فيها، اعتباراً من اليوم السبت، مع بدء تطبيق المرحلة الثالثة من قرار تأنيث هذا القطاع بعموم مناطق المملكة.

وتشمل هذه المرحلة أنشطة “بيع العطور النسائية،والأحذية، والحقائب والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى (متعددة الأقسام)، والأقمشة النسائية”، بحسب المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل.

وقال أبا الخيل، في بيان السبت، إن “المحلات الصغيرة القائمة بذاتها التي تبيع فساتين العرائس، والعباءات النسائية، والإكسسوارات والجلابيات النسائية، ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة التي تبيع إكسسوارات وأدوات تجميل مشمولة أيضًا بالقرار”.

وتشترط تعليمات المرحلة الثالثة، أن “يتميز مكان عمل النساء بالخصوصية والاستقلالية وفي قسم خاص ولائق بهن لا يؤدي إلى اختلاطهن بالرجال، في حين إذا كانت المنشأة تستقبل الجمهور يجب تعيين حراسة أمنية أو نظام أمني على القسم النسائي”.

كما تشترط على “صاحب العمل توفير مكان للراحة والصلاة ودورات مياه للعاملات”.

أما إذا كان المحل مخصصًا لبيع المستلزمات النسائية وغير النسائية ومتعدد الأقسام فيشترط “ألا يقل عدد العاملات في الوردية الواحدة عن 3 عاملات، وأن يكون قسم بيع المستلزمات النسائية معزولاً عن الأقسام الأخرى بحواجز”، وفق التعليمات ذاتها.

وكانت الوزارة استمكلت المرحلتين الأولى والثانية خلال السنوات القليلة الماضية من خطتها لقصر قطاع بيع المستلزمات النسائية على الإناث فقط.