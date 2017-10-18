هكذا يعيش الملوك.. نظرة داخل قصر ملكي فاخر للإيجار (صور)

تعد أسعار المنازل في أوروبا هي الأغلى على مستوى العالم، ولكن مهما كانت التكلفة الباهظة للمنازل في بريطانيا فإنه عندما يصل سعر عقار لمبلغ 520 ألف جنيه إستراليني سيعتقد الجميع أن هذا المبلغ الباهظ هو سعر شراء العقار، ولكن المفاجأة أن هذا سعر إيجار العقار الملكي الكائن في “ريجنت بارك” بمدينة لندن لمدة عام واحد فقط.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية تم تصميم هذا العقار، الذي جرى تجديده مؤخرًا على يد المهندس المعماري جون ناش في العام 1826، وهو مهندس العائلة الملكية الذي صمم المنتزه الملكي ريجنت بارك في العام 1811.

واستغرق بناء هذا العقار الملكي ما يقرب من عام كامل، ويتميز بطابعه المسرحي.

وتم تقدير سعر العقار الملكي مؤخرًا بمبلغ 16 مليون جنيه إسترليني، ولكن لم يتم عرض المنزل للبيع وتم تخصيصه للإيجار فقط.

يذكر أنه تم تشييد هذا العقار في الأساس لأجل الأمير الحاكم “برنس ريجنت” وحاشيته الخاصة، والذي عاش فيه بعد الانتهاء من تشييده على يد المهندس المعماري الملكي جون ناش عام 1826، وفي العصر الحديث كان هذا العقار عش الزوجية الذي جمع نجمي هوليوود نيكول كيدمان وتوم كروز أثناء قضاء الإجازات بمدينة لندن قبل أن ينفصل الزوجان في عام 2001.