جامعة “طنطا” المصرية تكشف عن عقوباتها بحق المشاركين بواقعة “حضن الجامعة”

أصدر مجلس التأديب بجامعة طنطا المصرية، اليوم الإثنين، قراره بمعاقبة كافة المشاركين في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ”حضن الجامعة” داخل الحرم الجامعي.

وتضمن قرار المجلس حرمان الفتاة دينا ربيع، من أداء الامتحان في مادة دراسية في الفصل الدراسي الأول.

كما عاقب مجلس التأديب 6 طلاب شاركوا في الاحتفال، بالفصل لمدة شهر مع حرمانهم من دخول الجامعة أو أداء الامتحانات، في الوقت الذي رفعت فيه صورة من القرار لإرساله إلى جامعة المنوفية المنتمي إليها الشاب مناع السعدني.

وتأتي قرارات مجلس التأديب بعد يومين من إعلان الشاب والفتاة خطوبتهما في حفل رسمي، وقيامهما بالاحتفال بقراءة الفاتحة داخل الحرم الجامعي في جامعة طنطا، وقيام الشاب باحتضان الفتاة في فيديو أثار الجدل ولاقى حالة من الغضب الشعبي.

وتدرس دينا ربيع، في كلية الآداب جامعة طنطا، فيما يدرس خطيبها حاليًا الطب بجامعة المنوفية، إلا أن الواقعة كانت في جامعة طنطا.

ومن المقرر أن تصدر جامعة المنوفية قرارها خلال ساعات، بمعاقبة الطالب بناء على التقرير الصادر من جامعة طنطا، والذي يتضمن تفاصيل الواقعة لإطلاع جامعته على ما فعله بشكل رسمي بعيدًا عن وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.