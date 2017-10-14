الكويت تلزم أئمة المساجد بالبصمة الإلكترونية

أجبرت وزارة الخدمة المدنية المسؤولة عن الوظائف الحكومية في الكويت، أئمة وخطباء ومؤذني نحو 1600 مسجد في البلاد بإثبات حضورهم للمساجد وأداء الصلوات والانصراف منها عبر البصمة الإلكترونية أسوة بباقي موظفي الحكومة.

وقالت صحيفة “الراي” المحلية، اليوم الأحد، إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تستعد لبدء تطبيق البصمة عبر وضع نظام خاص يحدد مواعيد الدوام المتغيرة بحسب مواقيت الصلاة، وإلزام المشمولين بالبصمة قبل وبعد كل صلاة.

ونقلت الصحيفة عن وكيل الوزارة، فريد عمادي، قوله إن هناك حاجة لـ 1600 جهاز بصمة توضع في جميع مساجد الدولة، إضافة لأجهزة (راوتر) يربط جهاز البصمة ببرنامج البصمة، لتطبيق نظام البصمة على الأئمة والمؤذنين والخطباء.

وكان مجلس الخدمة المدنية أصدر قراراً يقضي بتطبيق نظام بصمة الدوام الإلكترونية على جميع موظفي الدولة عند الحضور والانصراف، بدءاً من مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بعد إلغاء جميع قرارات الإعفاء والاستثناء من البصمة التي كانت ممنوحة سابقاً للموظفين الذين مضت على خدمتهم أكثر من 25 سنة، بالإضافة إلى المديرين ورؤساء الأقسام وبعض الحالات الوظيفية الأخرى مثل أئمة وخطباء ومؤذني المساجد.