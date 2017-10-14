بالصور.. شاهد كيف انتقمت عارضة أزياء من صديقها المصرفي؟

لم تجد عارضة الأزياء الروسية، كريستينا كوتشما، طريقة للانتقام من صديقها المصرفي غي غنتيل، إلا بإغراق سيارته الفاخرة في حمام السباحة الخاص بمنزله الواقع في جزر “باهاماس“.

وجاء انتقام كوتشما بعد أن أبلغها غنتيل إثر حفل عشاء غير سعيد، بنهاية علاقتهما نظرًا لإصرارها على أن يموّل لها مشروعًا خاصًا بها.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، أرسلت عارضة الأزياء الروسية البالغة 24 عامًا، رسالة نصية لصديقها المصرفي غي غنتيل تقول له فيها: “أنت شخص كاذب، لقد وعدتني من قبل بمساعدتي لكي أبدأ مشروعًا تجاريًا خاصًا، لكن بعد ذلك اتضح لي خداعك وكذبك المستمر، لذلك سأقدم لك مفاجأة رائعة في حديقة منزلك لتساعدك على بداية مشروع تجاري خاص”.

وتفاجأ السيد غنتيل عند الذهاب إلى منزله في اليوم التالي، بالرسالة النصية التي تفيد بوجود سيارته الفارهة داخل حمام السباحة، فاعتقد في بداية الأمر بوجود صديقته داخل السيارة قبل أن يكتشف أنها فارغة، وأدرك بعد ذلك أن الأمر ليس مزاحًا إنما بغرض الانتقام من عدم مساعدته لها.

وأكد غنتيل خوفه الشديد من كون صديقته الروسية داخل السيارة، وعدم حزنه على السيارة بقدر حزنه على صديقته.

وحاولت الفتاة الروسية الحصول على مبلغ خمسين ألف دولار من صديقها المصرفي لمساندتها في بداية طريقها التجاري الخاص، حيث أبلغته في بداية حفل العشاء الذي جمع بينهما أنها حامل، ما أسعد الرجل كثيرًا قبل أن تخبره بفكرة اقتصادية جيدة، إلا أن الرجل رفضها تمامًا ليبدأ الشجار الذي انتهى بالانفصال.