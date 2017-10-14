الأميرة ريما بنت بندر تتولى رئاسة اتحاد رياضي في السعودية

المصدر: أ ف ب

عينت الأميرة ريما بنت بندر رئيسة للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، ما يشكل سابقة في المملكة العربية السعودية حيث يهيمن الرجال على أوساط الرياضة.

وأوضح مسؤول سعودي لوكالة فرانس برس السبت طالبا عدم الكشف عن اسمه، أن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان “ستكون أول امرأة تدير اتحادا” يشمل نشاطات رياضية للرجال والنساء.

والاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية مكلف بالترويج لممارسة الرياضة ضمن الفئات المختلفة في المجتمع السعودي.

وقالت ريما بنت بندر في تغريدة على موقع تويتر: “أشكر معالي رئيس اللجنة الأولمبية على هذه الثقة، وأتطلع للعمل في الرياضة المجتمعية بما يحقق تطلعات وطننا الغالي”.

وفي الثاني من آب/ أغسطس 2016 كانت الأميرة أول سعودية تعين في منصب رفيع المستوى، في الهيئة العامة للرياضة وهي بمثابة وزارة الرياضة.

والأميرة ريما هي ابنة الأمير بندر بن سلطان الذي كان لفترة طويلة سفيرا للسعودية في واشنطن وتحمل شهادة في دراسات المتاحف من جامعة أمريكية.