يمني يكسب رهانًا فريدًا من نوعه مع كفيله السعودي

نجح مقيم يمني في السعودية، في كسب رهان فريد من نوعه، كان قد عقده مع كفيله السعودي، لتجديد إقامته لمدة 4 سنوات مجانًا.

ونص الرهان على أن يجمع المقيم اليمني جلال أحمد 1500 إعجاب على منشور يكتبه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، في مقابل تجديد إقامته بالسعودية 4 سنوات مجانًا.

وكتب اليمني أحمد منشورًا على صفحته الشخصية شرح فيه قصة الرهان، ومن ثم طلب من متابعيه دعمه ليكسبه، كون تجديد الإقامة لمدة أربع سنوات يكلف مبلغًا ماليًا يصل إلى نحو 24 ألف ريال.

وبحسب موقع “أخبار 24″ السعودي، تفاعل متابعو المقيم اليمني على الـ”فيسبوك” مع المنشور، وفوجئ بالنتيجة عندما تمكن من حصد أكثر من 11 ألف إعجاب ،وأكثر من 7500 تعليق وعشرات المشاركات ،خلال أقل من 12 ساعة فقط.

وبهذه النتيجة يكون المقيم اليمني بالسعودية جلال أحمد كسب الرهان.