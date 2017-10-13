رجل محظوظ يفوز بـ”اليانصيب” قبل يومين من انتهاء صلاحيتها

كاد رجل أمريكي من شرق ولاية نيوجيرسي أن يُضيع فرصة الفوز بتذكرة اليانصيب التي اشتراها قبل يومين فقط من انتهاء صلاحيتها.

وسمع الأمريكي جيمي سميث البالغ من العمر 68 عامًا، نشرة الأخبار المسائية والتي ذكّرته في اللحظة الأخيرة بفوزه الكبير، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

يُذكر أن سميث اشترى العديد من تذاكر اليانصيب من متجر يقع في شارع الكنيسة في مدينة نيويورك، في وقتٍ ما في الربيع، ونسي أنها ما زالت في أحد جيوب قميصه القديم.

وراقب سميث عرضًا لأخبار اليانصيب لمدة ليلة واحدة، عندما سمع إعلانًا يقول إن الوقت قد حان لأحد الفائزين المحظوظين بالملايين للمطالبة بالجائزة.

وعندما تذكر التذاكر التي اشتراها وقام بفحصها، تفاجأ أنه يحمل أرقام الحظ 5-12-13-22-25-35.

وأعلنت New York Lottery لليانصيب للجمهور أن الفائز سيحصل على 24.1 مليون دولار.

ويبدو أن اليانصيب خضعت لفحص أمني مطول انتهى هذا الأسبوع قبل الإعلان العام.

وصرح سميث، وهو الآن حارس أمن متقاعد، للمسؤولين بأنه كان يشتري تذاكر اليانصيب المختلفة لعدة عقود من نيوجيرسي ونيويورك.

ومن المقرر أن يحصل سميث على “مدفوعات ثابتة” على مدى السنوات الـ 26 المقبلة، ويعتزم إجراء نقاش مع أحبائه حول كيفية التعامل مع المال على النحو الأنسب.