بالصور.. الفيلق الإسباني يستعين بتميمة “ماعز” خلال حفل اليوم الوطني

خرج الجيش الملكي الإسباني، اليوم الخميس، إلى شوارع العاصمة مدريد لتقديم عرض عسكري، يتوسطه “ماعز” باعتبار ذلك تعويذة الاحتفال، ثم اتّجه إلى مقر إقامة فيليب السادس ملك إسبانيا، وذلك كجزء من الاحتفالات السنوية لليوم الإسباني، والذي يُعقد في مثل هذا اليوم الموافق 12 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.

وذكر موقع Breaking news الإيرلندي، أن الماعز التي لا يعرف اسمها، بدت كملك يبحث بين الحشود، مُرجّحاً أن يكون استخدامها للترحيب بالحشود المراقبة للعرض العسكري، ولإلهائهم عن انتظار الأخبار بعد إجراء استفتاء استقلال كاتالونيا، والتي أعلنت الحكومة الإسبانية مطلع الشهر الحالي أنه “غير شرعي”.

يُذكر أن هذه “الماعز” ليست التعويذة الاحتفالية الوحيدة في العالم، حيث يستخدم الجيش الملكي البريطاني في ويلز ماعزًا تختارها العائلة المالكة البريطانية خلال عروضه العسكرية.

وفي العام 2016، اختارت العائلة المالكة البريطانية ماعزًا، للاحتفال اسمها “فوسيلير ليولين” لتتولّى مهامها كتميمة احتفالية، مرتدية زيًا مصممًا خصيصًا للحفل.