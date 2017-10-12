بالفيديو.. طفل مصري يبهر “الاتحاد للطيران” في تجربة محاكاة

أبهر طفل مصري، يدعى آدم، ويبلغ من العمر 6 سنوات، متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء أدائه تجربة جهاز محاكاة الطيران، مع كابتن طائرة.

وأطلقت مواقع إعلامية اسم “الطفل العبقري”، على الطفل، الذي أثار إعجاب الكابتن قبل شهر من الآن، حيث قال في مقابلة لـ”العربية نت”: “بعد هبوطنا في مطار الرباط بالمغرب تحدثت إليّ المضيفة وأخبرتني بأن هناك طفلاً يريد لقائي، فأخبرتها بالانتظار قليلاً لحين التجهيز ومغادرة الركاب، ثم طلبت منها أن تدعه يدخل، فرحبت به وكنت أتحدث معه بالإنجليزية، وكان يتحدث بطلاقة، ورغم عيشي في نيويورك إلا أنني لم أشك لوهلة بأن هذا الطفل قد يكون عربياً أو حتى لديه جذور عربية”.

وأضاف: “بمجرد الحديث معه توقعت أنه أميركي نظراً للغة التي يتمتع بها. ثم بدأ يتحدث عن المحركات وعملية الهبوط وكيف تتم، مؤشراً على المفاتيح الخاصة بهذه العملية، وتحدث عن الإقلاع كيف يتم ومتى نستخدم أجنحة الطائرة، ومع أول حديث له طلبت منه الانتظار وفتحت كاميرا التصوير وطلبت منه أن يتحدث”.

وذكر الطيار في ثنايا حديثه أن الطفل آدم لديه معلومات في كابينة الطيار لا يملكها معظم المضيفين بمعظم شركات الطيران.

الفيديو، الذي شهد مشاركات واسعة وأثار الإعجاب، دفع “الاتحاد للطيران” في دولة الإمارات بدورها إلى استضافة، آدم، حيث نشرت اليوم خميس، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية “تويتر” لآدم أثناء تدريبه ليوم واحد في الشركة، في تجربة محاكاة الطيران.