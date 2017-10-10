دراسة: مليون و100 ألف أسرة مغربية تعيلهن سيدات

كشفت دراسة حديثة، صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (مؤسسة وطنية)، اليوم الثلاثاء، أنه يوجد أكثر من مليون و100 ألف أسرة مغربية من أصل 7 ملايين و300 ألف أسرة تدير شؤونها نساء، نسبة مهمة منهن مطلقات أو أرامل.

وأوضحت الدراسة، التي تم إعدادها بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الذي يوافق الـ10 من أكتوبر/تشرين الأول من كل سنة، أن واحدة من كل 6 أسر ترأسها امرأة، موضحة أنه من بين 7.313.806 أسرة محصاة خلال الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، نجد 1.186.901 أسرة ترأسها نساء، وهو ما يمثل 16,2 %.

وترتفع نسبة النساء اللواتي يترأسن أسرهن في الوسط الحضري بنسبة 18.6 %، في حين لا تتجاوز هذه النسبة 11.6 % في الوسط القروي.

وبالنسبة لحجم الأسر التي ترأسها نساء، تؤكد الدراسة، أنها أصغر مقارنة بحجم الأسر التي يرأسها ذكور، وذلك بمعدل 3.4 أشخاص للأسر التي تديرها نساء، في مقابل 4.8 أشخاص للأسر التي يدير أمورها رجال.

وسجلت الأرقام أن غالبية ربات الأسر لا يعرفن القراءة والكتابة، مع اندماج ضعيف في سوق الشغل، وتمثل هذه الفئة ما نسبته 67 % من ربات الأسر، في حين تبلغ عند الرجل 34 %.

ولا يتعدى معدل ولوج ربات الأسر إلى سوق العمل 30 %، مقابل 81 % بين الرجال أرباب الأسر.

وأظهرت الدراسة ذاتها، أن 2 من كل 3 نساء ربات أسر مطلقات أو أرامل، إذ بلغت نسبتهما (الأرامل والمطلقات)، من بين النساء اللواتي يرأسن أسر 55 %، فيما لا تتعدى نسبة الرجال المطلقين الذين يديرون أسرهم 1 %.