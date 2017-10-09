الكويت تنفي ما ذكرته فتاة عن جرائم اغتصاب وقعت في أحد الأسواق

نفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الكويت ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقطع فيديو انتشر ظهرت فيه فتاة تدعي وقوع جرائم اغتصاب وهتك عرض وغيرها من القضايا الجنائية في أحد أسواق الكويت في بلوكات الأقمشة، وأوضحت أن ما قيل من معلومات لا يمت للحقيقة بصلة.

وأوضحت الإدارة أن المعلومات الواردة في الفيديو من نسج خيال ناشره، إذ إن المباحث الجنائية وبعد إجراء التحريات المكثفة لم تستدل لأي شيء مما جاء في المقطع المصور.

كما ذكرت أنه لم ترد أي شكوى للجهات الأمنية المختصة عن أي حالة من الادعاءات المرسلة بالمقطع. وفق صحيفة “الأنباء”.

وأكدت الإدارة أن وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق من نشر الفيديو، مؤكدة أن مثل هذه المغالطات والأقاويل الكاذبة تسبب بلبلة في الرأي العام.