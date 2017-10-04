الأردن يوقف أبناء الجندي الدقامسة.. طلق والدتهم بعد تحملها غيابه 20 عامًا

أوقفت الأجهزة الأمنية في محافظة إربد شمالي الأردن، اليوم الأربعاء، أبناء الجندي أحمد الدقامسة، بتهمة تهديد والدهم بالقتل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وفي التفاصيل، قال مصدر أمني إن الدقامسة تقدم بشكوى لمحافظ إربد، ادعى فيها تلقيه تهديدًا بالقتل من قبل أبنائه على خلفية عزمه الزواج مساء اليوم.

وأوضح المصدر أن المحافظ أرسل مذكرة لشرطة إربد التي اعتقلت أبناء الدقامسة، وحولتهم للادعاء العام بتهمة التهديد بالقتل والذم والتشهير.

وظهرت إلى العلن الخلافات العائلية بين الدقامسة وأبنائه، بسبب طلاقه لزوجته التي تحملت غيابه لأكثر من 20 عامًا، بحسب وصف أبنائه.

يذكر أن السلطات الأردنية أفرجت عن الجندي الأردني الدقامسة، بعد أن قضى فترة عقوبته “السجن المؤبد”، التي حكم بها إثر إدانته بقتل 7 فتيات إسرائيليات بمنطقة الباقورة المستعادة (شمال غرب الأردن) 12 مارس/آذار 1997.

وكان الدقامسة واجه عقوبة الحبس المؤبد بعد اتهامه بقتل 7 فتيات إسرائيليات العام 1997، وأكد الدقامسة وقتها بأنه أجبر على فتح النار على الفتيات، عندما استهزأن به أثناء تأديته الصلاة.