الكويت تنفي زيادة رسوم “دفن الموتى”

أعلن مدير إدارة الجنائز في بلدية الكويت الدكتور فيصل العوضي أنّ “قرار زيادة رسوم الخدمات لدفن الموتى في مقابر الدولة قديم، وتم إيقافه مسبقًا”.

وأضاف أن ديوان الخدمة المدنية وافق على توفير 80 عاملاً يتوزعون بين حفاري قبور، ومغسلي أموات، وسائقين، للعمل في المقابر كافة.

وأوضح العوضي لصحيفة “الراي”، أن زيادة رسوم الخدمات على الدفن غير صحيحة، وتم إيقاف القرار السابق.

وأشار إلى أن “ديوان الخدمة وافق أخيراً على طلب زيادة العمالة، وبناء عليه تمت مخاطبة إدارة شؤون الموظفين في البلدية التي أكدت توفير تلك العمالة قريباً”.

ويأتي كلام الدكتور فيصل العوضي بعد أن طالت زيادة الرسوم مختلف الهيئات والمؤسسات في الدولة، حيث سبق وأن رفعت الكويت رسوم تعرفة الكهرباء والماء وأسعار البنزين، كما أقرت قبل عدة أيام زيادة الرسوم الصحية، والتي أثارت جدلاً في البلاد.