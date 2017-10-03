سارة آل سعود.. أول سعودية تحمل رتبة “قبطان بحري” (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التوصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تنظيم حفل للتخرج من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر.

وأظهر مقطع الفيديو بين المشاركين في الحفل طالبة سعودية تبين أنها تدعى سارة آل سعود، بالإضافة إلى عدد من الخريجين من مختلف الدول العربية والأجنبية.

وتقول إحدى الخريجات في الفيديو إن سارة أول قبطان بحري من الإناث في المملكة العربية السعودية، وهي أول فتاة عربية تحصل على منحة كاملة للدراسة في قسم التكنولوجيا والنقل البحري، بحسب مصادر لوسائل إعلام سعودية.

وقالت المصادر إن سارة تتولى في الوقت الحالي مهام تنسيق مجالات التعاون المختلفة بين المملكة والأكاديمية العربية خصوصاً في مجال التخطيط الاستراتيجي.